Canicattì

Canicattì, prende due teste di moro da negozio e non paga: il titolare pubblica le immagini sui social

Le foto mostrerebbero la donna mentre si allontana dal negozio con gli oggetti in borsa

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

È entrata in un negozio di oggettistica e, secondo quanto ricostruito attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, avrebbe messo nella propria borsa due teste di moro, per poi lasciare il locale indisturbata.

Il proprietario dell’attività, Gruppo Pelonero di Canicattì, si è accorto dell’accaduto visionando le immagini del sistema di videosorveglianza e ha deciso di rendere pubblica la vicenda attraverso i social network, condividendo alcune fotografie che mostrerebbero la donna mentre si allontana dal negozio con gli oggetti.

Nel post, rivolgendosi direttamente alla signora, il titolare ha scritto: «Gentilmente è pregata di riportarle indietro o venire a pagare».

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