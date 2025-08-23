Canicattì, telecamere riprendono “sporcaccioni” gettare rifiuti in strada

Proseguono i controlli a Canicattì contro l’abbandono dei rifiuti per le vie della città. Le telecamere installate hanno pizzicato alcuni “sporcaccioni” depositare immondizia come se niente fosse in strada. I dispositivi hanno immortalato incivili nella contrada Fabrizio ma i controlli verranno estesi anche in altre zone.

Il sindaco Vincenzo Corbo ha commentato così: “Sarà cura della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine presenti in città acquisire le immagini, identificare il soggetto ed applicare la sanzione pecuniaria prevista dalla Legge con denuncia alla Procura della Repubblica. Con le nuove norme l’abbandono dei rifiuti costituisce soprattutto reato. L’ Amministrazione comunale andrà avanti con ferma determinazione contro ogni forma di inciviltà per tutelare decoro e salute pubblica.”