Non è passata certamente inosservata la “visita” dei carabinieri all’Ufficio tecnico del Comune di Canicattì. Ieri mattina, intorno le nove, i militari dell’Arma si sono recati nella sede di via Cesare Battisti da dove sono usciti circa quattro ore più tardi con diversi faldoni. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Sull’attività investigativa in corso vige il massimo riserbo. Al centro dell’inchiesta, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero le certificazioni Cila, la comunicazione di inizio di lavori che viene redatta in via telematica sotto la responsabilità di professionisti.