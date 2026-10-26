Cattolica Eraclea

Cattolica Eraclea, danneggiata auto di un 40enne: al via le indagini

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella che possa essersi trattato di un atto intimidatorio.

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Amara sorpresa per un 40enne, di Cattolica Eraclea, che ha trovato la proprio auto una Nissan con tutte e quattro le ruote tagliate. Dopo aver scoperto quanto accaduto, il proprietario del veicolo si è recato presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e chiarire il movente del gesto.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella che possa essersi trattato di un atto intimidatorio. Per questo motivo, il quarantenne verrà ascoltato dai carabinieri, ai quali potrà fornire eventuali elementi utili a ricostruire la vicenda. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere ogni informazione utile. Un possibile contributo potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o fornire indicazioni utili per risalire agli autori del danneggiamento.

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