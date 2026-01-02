Agrigento

Celine è la prima nata ad Agrigento nel 2026, 61 parti in più rispetto allo scorso anno 

La bimba sta bene così come la mamma. I genitori sono di Palma di Montechiaro

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Si chiama Celine e pesa 2.630 grammi la prima nata nel 2026 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La bimba sta bene così come la madre.

I genitori, Denise Scarpello e Salvatore Melilli, sono di Palma di Montechiaro. L’intera equipe – con i medici Noemi Ceres e Barbara Gramaglia – ma anche le ostetriche Lucrezia Pirrera e Mariangela Genuardi hanno dimostrato ancora una volta l’alto valore del reparto di Ginecologia di Agrigento. Nel 2025 i bimbi nati sono stati 1.469 con un incremento di 61 nascite rispetto all’anno precedente. 

