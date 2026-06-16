Comitini, le casse del Comune sono solide: approvato rendiconto 2025

Il Consiglio Comunale di Comitini ha approvato all’unanimità il rendiconto della gestione 2025, un documento che certifica la buona salute finanziaria del Comune e il lavoro serio e responsabile portato avanti dall’Amministrazione e dagli uffici comunali.

“I dati parlano chiaro: un risultato di amministrazione di circa 400.000 euro, una situazione di cassa con ottima disponibilità di liquidità, il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica e tempi di pagamento ai fornitori ampiamente anticipati rispetto alle scadenze previste”, dichiara il sindaco Luigi Nigrelli che dice: “Numeri che confermano una gestione attenta delle risorse pubbliche e che ci consentono di continuare a investire sul territorio, mantenendo e potenziando i servizi essenziali per i cittadini, realizzando opere pubbliche, curando il patrimonio comunale e sostenendo interventi nei settori della scuola, della cultura e dei servizi alla persona.Desidero ringraziare la dirigente del Settore Economico-Finanziario, Rag. Maria Assunta Grado, e il dott. Calogero Bono per la professionalità, la competenza e l’impegno che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”.

Nel corso della stessa seduta sono stati approvati due variazioni di bilancio rese possibili da nuovi finanziamenti ottenuti dalla Regione Siciliana: 50.000 euro dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo della Villa Garibaldi; 250.000 euro di contributo straordinario assegnato dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali al Comune di Comitini, che ha registrato il più alto incremento percentuale demografico dell’intera Sicilia.

“Questi risultati dimostrano che, lavorando con serietà, programmazione e capacità amministrativa, è possibile garantire servizi efficienti, attrarre nuove risorse e creare opportunità concrete di sviluppo per la nostra comunità. Amministrazione comunale e struttura dell’Ente hanno operato in piena sinergia durante tutto l’anno, mettendo sempre al centro gli interessi dei cittadini. Questo ci permette di affrontare con fiducia anche l’ultimo anno di mandato, consapevoli del lavoro svolto e determinati a portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Grazie a tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono alla crescita della nostra Comunità”, ha concluso il primo cittadino.