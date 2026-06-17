Controlli a ristoranti e ai furbetti degli allacci abusivi, due denunciati

Fanno parte del piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposti dal Comando Provinciale di Catania, le attività di controllo svolte dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, mirate al contrasto dell’illegalità diffusa.

Nella circostanza, i militari della stazione di Piazza Verga, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, della Pattuglia Mobile di Zona del nucleo Operativo di Compagnia e da quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, hanno svolto alcune verifiche svolte presso attività di ristorazione nel quartiere “Borgo”. Al termine degli accertamenti in uno dei ristoranti hanno riscontrato la mancata attuazione delle procedure di attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare H.A.C.C.P., nonché l’inosservanza dei requisiti di igiene per alimenti. Il titolare, un 54enne residente a Riposto, è stato sanzionato per un importo complessivo di 2.500 euro.

In collaborazione con i tecnici dell’ENEL i militari della stazione di Piazza Dante, hanno denunciato una 54enne catanese che usufruiva per la sua abitazione in zona Faro di corrente elettrica in maniere fraudolenta. E’ stata infatti riscontrata la presenza di un allaccio abusivo direttamente alla montante Enel, con un danno quantificato per la società erogatrice del servizio di 10.344 euro. I tecnici specializzati intervenuti assieme ai Carabinieri, hanno provveduto a rimuovere e sequestrare il bypass, ripristinando le condizioni di legalità e sicurezza.

Al termine dei controlli alla circolazione stradale, sono state identificate 43 persone e controllati una quindicina di veicoli in transito, accertando e contestando 5 violazioni al Codice della Strada (omessa copertura assicurativa, guida senza patente, mancata revisione periodica), per un totale di 7.078 euro e 2 veicoli sottoposti a sequestro.

Un 25enne catanese è stato invece denunciato per “fuga pericolosa” in quanto, alla guida di uno scooter, dopo l’intimazione dell’alt ad un posto di controllo in piazza Palestro, si è dato alla fuga. Fermato dopo un breve inseguimento è risultato anche senza patente in quanto mai conseguita, ripetendo tale condotta per due volte, facendo scattare quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria penale anche per questa condotta ripetuta nell’arco di due anni.