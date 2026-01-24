Agrigento

Crollata grossa porzione della collina a pochi metri dal tempio di Giunone

A rendere noto l’episodio è stata l’associazione ambientalista Mareamico 

E’ crollata una grossa porzione della collina, che sovrasta un caseggiato in via di restauro nella valle dei templi, a pochi metri dal tempio di Giunone. A rendere noto l’episodio è stata l’associazione ambientalista Mareamico che ha segnalato il crollo. “Adesso bisogna interrogarsi sulla sicurezza dell’area e sulla necessità di interventi di monitoraggio e messa in sicurezza, considerata la rilevanza storica e culturale del contesto”, ha detto Claudio Lombardo.

