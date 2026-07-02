Da Favara a Vienna nel segno dell’innovazione: la buyer del gruppo Hera Antonella Airò Farulla al “Procure Innovation Eu”

C’è anche un pezzo di Favara nel cuore dell’innovazione europea del procurement. Dal 22 al 26 giugno scorsi, Vienna ha ospitato il “Procure Innovation EU”, l’esclusivo programma europeo interamente dedicato allo sviluppo e al perfezionamento delle competenze d’avanguardia nel settore dell’Innovation Procurement. Tra i pochissimi professionisti selezionati a livello internazionale per prendere parte all’evento, spicca il nome della giovane favarese Antonella Airò Farulla, buyer in forza alla Direzione Acquisti e Appalti del colosso dei servizi ambientali ed energetici Gruppo Hera.

La manifestazione riunisce annualmente un ristrettissimo numero di esperti provenienti da diversi Paesi dell’Unione Europea, con il preciso obiettivo di esplorare nuove metodologie, strumenti operativi e approcci innovativi. Il procurement moderno viene infatti oggi inteso non più come una mera funzione amministrativa o di semplice compravendita, bensì come una vera e propria leva strategica in grado di guidare la trasformazione profonda delle grandi organizzazioni e di generare un tangibile valore per la collettività. Insieme al collega Thomas De Florio, la buyer favarese ha rappresentato al meglio l’azienda in un contesto di altissimo livello, confrontandosi direttamente con i massimi esperti europei del comparto e stringendo sinergie con delegati di altri Paesi.