Da mesi gli svaligiano la casa, lui lascia una lettera ai ladri: “Non c’è niente da rubare, andate altrove”
Il canicattinese, a cui diverse volte hanno svaligiato la casa di campagna, ha lasciato una lettera fuori la sua abitazione rivolgendosi direttamente ai ladri
“Avviso ai ladri di appartamenti. Dopo l’ennesimo furto in questo casolare, al fine di non farvi perdere il vostro prezioso tempo, vi consiglio di indirizzare la vostra attenzione altrove. Qui tutto esaurito, cioè non c’è più niente da rapinare. Con simpatia, Salvatore Castellano”.
È il curioso contenuto di una lettera indirizzata ad alcuni malviventi, e appesa all’entrata della sua casa di campagna, lasciata da un canicattinese che da mesi subisce ripetutamente furti.
L’uomo, stanco dei saccheggi, ha deciso di rivolgere un pensiero direttamente ai ladri utilizzando l’ironia. A Canicattì, da tempo, si registrano episodi di microcriminalità che destano preoccupazione nella comunità.