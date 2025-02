Detiene illegalmente i fucili del padre defunto, arrestato 48enne

La polizia di Stato ad Acireale ha arrestato un 48enne acese per il reato di detenzione illegale di armi. Deteneva due fucili appartenuti al defunto padre, per i quali non aveva mai presentato l’obbligatoria denuncia al commissariato di Acireale nelle forme e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Per tale ragione, configurandosi il reato di detenzione illegale di piu’ armi comuni da sparo e ricorrendo l’ipotesi dell’arresto in flagranza, il 48enne e’ stato arrestato e posto a disposizione dell’autorita’ giudiziaria, che ne ha disposto l’immediata liberazione.