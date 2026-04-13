Licata

Divampa incendio in abitazione, 85enne riesce a scappare e salvarsi

Una pensionata di 85 anni, che vive lì da sola, è riuscita a fuggire prima che le fiamme si propagassero in tutti gli ambienti

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Momenti di panico ieri notte nel quartiere San Paolo di Licata per un incendio divampato in un’abitazione. Una pensionata di 85 anni, che vive lì da sola, è riuscita a fuggire prima che le fiamme si propagassero in tutti gli ambienti.

L’anziana è scappata in strada dove poi è stata soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto dopo una segnalazione. Presenti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento che per oltre un’ora hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Da chiarire la causa che ha innescato l’incendio. 

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