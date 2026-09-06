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Dramma alla cronoscalata Monte Erice, pilota sbanda e uccide due giovani spettatori

Sono due spettatori di 18 e 20 anni le vittime del tragico impatto della Peugeot 308 Tcr numero 54, uscita stamane fuori pista durante la cronoscalata sul Monte Eric

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni di Belmonte Mezzagno i due spettatori vittime del tragico impatto della Peugeot 308 Tcr numero 54, uscita stamane fuori pista durante la cronoscalata sul Monte Erice. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, pure lui trasportato d’urgenza al Sant’Antonio Abbate, adesso è in terapia intensiva. Illeso, invece, il pilota Marco Nicoletti, originario di Caltanissetta, che guidava una Peugeot 398 TCR, numero 54: è uscito fuori strada, infrangendo un muretto.  Sospesa la gara della 68esima edizione della storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocita’ salita auto storiche, campionato italiano velocita’ montagna e tricolore auto classiche. Ben 260 gli equipaggi iscritti, con 153 vetture moderne e 107 storiche. 

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