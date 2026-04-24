Favara

Caro Gabriele, fai buon viaggio

Stamani eseguita l’autopsia, salma dissequestrata, lunedì alle 15.30 presso la Chiesa Madre di Favara si svolgeranno i funerali. Sarà lutto cittadino

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

È stata eseguita questa mattina all’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia l’autopsia su Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni originario di Favara (Agrigento) morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. L’esame, iniziato attorno alle 8.30, si è concluso dopo circa quattro ore. Oltre al perito incaricato dalla Procura, era presente anche la dottoressa Novella D’Agostino, medico legale nominato dalla difesa del 16enne accusato dell’omicidio.

​​​​​​Il giudice ha assegnato 30 giorni per la consegna dei risultati; ma è probabile che il termine venga prorogato a 60 se non addirittura a 90 giorni di tempo. Durante l’esame autoptico sono stati anche effettuati prelievi dai tessuti, per verificare gli stati di sanguinamento. L’esito dell’autopsia è fondamentale per capire se il colpo inferto a Gabriele con un cacciavite (che non è più stato ritrovato) sia stato mortale, oppure potenzialmente non mortale nel caso in cui fosse stato chiesto subito l’intervento del 118. Il 16enne accusato dell’omicidio, in carcere all’istituto minorile Beccaria di Milano, è anche indagato per tentato omicidio per aver procurato una ferita all’addome-torace a uno degli amici di Gabriele. I quattro ragazzi che erano con lui (un 17enne e 3 maggiorenni) sono indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio. 

Ora che è stato portato a termine l’accertamento autoptico, la salma del ragazzo favarese è stata restituita alla famiglia che ha già iniziato il viaggio di ritorno a Favara dove lunedì prossimo si svolgeranno i funerali alle ore 15,30 presso la Chiesa Madre. Sarà lutto cittadino cosi come annunciato in precedenza dal sindaco Antonio Palumbo.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Violenza sessuale su minori non accompagnati, chiesti 12 anni per venditore ambulante 
Agrigento

Calci, pugni e schiaffi tra due donne: una finisce in ospedale 
Apertura

“Il patto tra il boss e l’imprenditore di Favara”, lunedì l’interrogatorio 
Agrigento

Sorpreso (di nuovo) a vendere alcolici a minorenni, sospesa la licenza
Apertura

Ciao Gabriele, fai buon viaggio
banner italpress istituzionale banner italpress tv