Caro Gabriele, fai buon viaggio

È stata eseguita questa mattina all’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia l’autopsia su Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni originario di Favara (Agrigento) morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. L’esame, iniziato attorno alle 8.30, si è concluso dopo circa quattro ore. Oltre al perito incaricato dalla Procura, era presente anche la dottoressa Novella D’Agostino, medico legale nominato dalla difesa del 16enne accusato dell’omicidio.

​​​​​​Il giudice ha assegnato 30 giorni per la consegna dei risultati; ma è probabile che il termine venga prorogato a 60 se non addirittura a 90 giorni di tempo. Durante l’esame autoptico sono stati anche effettuati prelievi dai tessuti, per verificare gli stati di sanguinamento. L’esito dell’autopsia è fondamentale per capire se il colpo inferto a Gabriele con un cacciavite (che non è più stato ritrovato) sia stato mortale, oppure potenzialmente non mortale nel caso in cui fosse stato chiesto subito l’intervento del 118. Il 16enne accusato dell’omicidio, in carcere all’istituto minorile Beccaria di Milano, è anche indagato per tentato omicidio per aver procurato una ferita all’addome-torace a uno degli amici di Gabriele. I quattro ragazzi che erano con lui (un 17enne e 3 maggiorenni) sono indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio.

Ora che è stato portato a termine l’accertamento autoptico, la salma del ragazzo favarese è stata restituita alla famiglia che ha già iniziato il viaggio di ritorno a Favara dove lunedì prossimo si svolgeranno i funerali alle ore 15,30 presso la Chiesa Madre. Sarà lutto cittadino cosi come annunciato in precedenza dal sindaco Antonio Palumbo.