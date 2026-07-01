Favara, 60enne arrestato per stalking alla nipote

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un sessantenne del posto per i reati di stalking e lesioni ai danni della nipote. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe perseguitato la parente per questioni familiari facendole vivere un vero e proprio incubo.

Agli atti, nell’ultimo episodio in ordine di tempo, anche una aggressione che ha costretto la donna a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Il sessantenne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto ai domiciliari. L’indagato, difeso dall’avvocato Daniele Re, è comparso davanti il giudice per la direttissima. Il pm ha chiesto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.