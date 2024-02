Fermato a Paterno’ con un kg di marijuana: arrestato 44enne

Preso in flagranza con oltre 1 kg di marijuana: ad arrestare un 44enne a Paterno’, nel Catanese, sono stati i carabinieri che monitoravano una zona isolata nei pressi di via Alcantara dove sarebbe stata avviato uno smercio di droga particolarmente attivo. I militari hanno cosi’ potuto scorgere un pomeriggio l’arrivo di una Citroen C3, con a bordo due persone, il cui conducente, in maniera alquanto circospetta, ha accostato sul margine della carreggiata, come se stesse aspettando qualcuno. Un’attesa durata pochi minuti, poiche’ subito dopo due giovani a bordo di due scooter, si sono avvicinati alla macchina ed hanno consegnato una busta in plastica alquanto sospetta. A questo punto i carabinieri sono intervenuti e preso l’uomo con l’involucro appena ricevuto, contenente ben 9 involucri termosaldati, contenenti complessivamente 1,035 kg di marijuana, nonche’ un bilancino di precisione ed il materiale di confezionamento per le singole dosi di droga. I due giovani intanto, approfittando del fatto che i militari fossero impegnati a fermare gli occupanti della vettura, abbandonati in strada entrambi i ciclomotori, hanno iniziato a correre, riuscendo a sparire nelle stradine limitrofe.