Vicino a “Cosa Nostra”, sequestrati beni per 4 milioni di euro a imprenditore

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria nei giorni scorsi hanno dato esecuzione al provvedimento con cui la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca di un intero complesso aziendale, beni immobili, quote indivise di fabbricati registrati e rapporti finanziari del valore complessivo di 4 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore edile ritenuto socialmente pericoloso perché particolarmente vicino alla famiglia mafiosa di Altavilla Milicia.

Il provvedimento scaturisce dagli approfonditi accertamenti patrimoniali svolti dai militari dell’Arma, dalle risultanze raccolte durante le complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo convenzionalmente denominate “Argo” e “Reset”, valorizzate dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e da una perizia finanziaria.

Gli elementi raccolti hanno permesso di presumere che l’imprenditore, tratto in arresto nel 2014, nonostante le alterne vicende giudiziarie che hanno portato ad assoluzione per il reato di associazione di tipo mafioso, sia da ritenere un soggetto socialmente pericoloso e che, sfruttando la contiguità agli ambienti criminali, tra il 2000 e il 2020, abbia assunto una posizione di monopolio nel tessuto economico locale che gli ha permesso di imporre le proprie forniture di beni alle imprese locali applicando anche prezzi maggiorati e dunque di accumulare capitali di provenienza illecita che ha poi reinvestito nell’acquisto degli immobili e dei terreni oggetto del provvedimento ablatorio.

L’azione dei Carabinieri ha consentito l’immediato subentro di un amministratore giudiziario nella gestione dei beni espropriati, il cui valore è risultato essere in netta sproporzione rispetto ai redditi lecitamente dichiarati dall’imprenditore e dai congiunti.