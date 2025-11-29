Fiamme in un’abitazione a Canicattì, morta 80enne

Tragedia a Canicatti. Un’anziana di 80 anni Carmela Petralito, è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua abitazione in via Pisacane, nel quartiere di Borgalino.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sprigionate della stufa elettrica presente all’interno dell’abitazione. Sono stati i vicini di casa vedendo del fumo uscire da sotto la porta dell’abitazione della pensionata a lanciare l’allarme.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza. La donna è stata trovata riversa a terra completamente carbonizzata ed i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne.