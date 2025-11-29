Canicattì

Fiamme in un’abitazione a Canicattì, morta 80enne

La donna è stata trovata carbonizzata all’interno della sua abitazione nel quartiere Borgalino

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Tragedia a Canicatti. Un’anziana di 80 anni Carmela Petralito, è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua abitazione in via Pisacane, nel quartiere di Borgalino.
Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sprigionate della stufa elettrica presente all’interno dell’abitazione. Sono stati i vicini di casa vedendo del fumo uscire da sotto la porta dell’abitazione della pensionata a lanciare l’allarme.
Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza. La donna è stata trovata riversa a terra completamente carbonizzata ed i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palma di Montechiaro

Violenza sessuale e lesioni, arrestato (di nuovo) 25enne di Palma di Montechiaro 
Agrigento

Ennesimo supermercato preso di mira, ladri all’Eurospin di Villaseta 
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, firmato il 41bis per James Burgio 
Catania

Minaccia di lanciarsi dal balcone, carabinieri salvano 21enne
Agrigento

Anioc, la revisione costituzionale al centro di un convegno ad Agrigento
Apertura

Venditore di arance di Ribera trovato morto in un camper in Toscana 
banner italpress istituzionale banner italpress tv