Furto di cavi sul binario Ravanusa-Campobello, danni per 10 mila euro 

Ladri di oro rosso in azione lungo la tratta ferroviaria Ravanusa – Campobello di Licata. Ignoti malviventi sono riusciti a sradicare un chilometro di cavi elettrici e telefonici in rame protetti da manufatti in cemento.

I ladri hanno agito di notte mostrando anche una certa conoscenza dei luoghi. I danni provocati, secondo una prima stima, ammonterebbero a circa 10 mila euro. A fare la scoperta è stato un responsabile di Ferrovie dello Stato che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori del furto.