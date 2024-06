Guasto all’acquedotto Tre Sorgenti, sospesa fornitura idrica in 6 comuni 

Nel corso delle attività di routine effettuate dai nostri operatori, è stato riscontrato un guasto sull’acquedotto Tre Sorgenti, individuato nel tratto ricadente in Contrada Salto D’Angiò, che si riversa sulla Strada Provinciale n. 41/C. Per quanto sopra, vista l’urgenza del caso, nella giornata di domani venerdì 14/06/2024, A.I.C.A. provvederà ad eseguire il necessario intervento di riparazione. Pertanto, sarà necessario, nella giornata odierna, sospendere la fornitura idrica, ai Comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa, il Presidio Ospedaliero di Canicatti e le utenze Voltano. Tale situazione provocherà degli slittamenti e/o delle limitazioni alla distribuzione idrica prevista nei Comuni sopra menzionati. La fornitura ai Comuni sarà ripristinata non appena saranno ultimati i lavori in argomento.