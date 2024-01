Il pizzaiolo agrigentino Francesco Salamone riconfermato al Festival di Sanremo

Per il terzo anno consecutivo l’imprenditore e pizzaiolo agrigentino, Francesco Salamone, è stato chiamato a soddisfare i palati di cantati e ospiti partecipanti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Per Salamone si tratta di un ulteriore riconoscimento che segue di pochi mesi l’onorificenza di “Eccellenza italiana in Europa” attribuita lo scorso agosto.

L’imprenditore agrigentino, recentemente, ha coronato il suo sogno con l’apertura della secondo attività commerciale “La Trinacria Gourmet“ Ristorante Pizzeria a Pforzheim nella foresta nera del Baden-Württemberg in Germania.

“Sono molto orgoglioso ed emozionato per questa riconferma – ha detto Francesco Salamone – come sempre cercherò di dare il massimo per tenere alto il nome della Sicilia. Ringrazio l’organizzazione del Festival di Sanremo per la grande fiducia riposta”.