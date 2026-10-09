Agrigento

Il turista scomparso nella Valle dei Templi è stato ritrovato, è vivo 

Il turista ottantenne originario di Molfetta, scomparso nel nulla nel primo pomeriggio nel cuore della Valle dei Templi, è stato ritrovato sano e salvo dai carabinieri

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione



Se non è un miracolo, poco ci manca. Il turista ottantenne originario di Molfetta, scomparso nel nulla nel primo pomeriggio nel cuore della Valle dei Templi, è stato ritrovato sano e salvo dai carabinieri. È accaduto pochi minuti fa (sono le 22.45 mentre scriviamo ndr) nella zona tra Villaseta e la clinica Sant’Anna.

L’anziano era in stato confusionale ma vivo. Ed è veramente un miracolo alla luce anche del forte temporale che si è abbattuto su Agrigento con lampi e tuoni che da ormai diversi minuti si susseguono sulla Città dei templi. L’uomo, in compagnia della moglie, faceva parte di un gruppetto di vacanzieri che da Terrasini aveva deciso di fare una tappa per visitare il sito archeologico. Intorno alle 16, secondo quanto ricostruito, si sarebbe allontanato nella zona del tempio della Concordia e da quel momento si sono perse le sue tracce. A lanciare l’allarme è stata la moglie che ha provato più volte a contattarlo telefonicamente senza tuttavia successo. Adesso la bella notizia con il ritrovamento dell’80enne che è stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso.

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