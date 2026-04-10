Porto Empedocle

In auto con due cartucce calibro 22, denunciato ventiseienne a Porto Empedocle

È successo a Porto Empedocle dove un ventiseienne, originario di Agrigento ma residente ad Aragona, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Fermato ad un posto di blocco dai carabinieri viene sorpreso in possesso di due cartucce calibro 22. È successo a Porto Empedocle dove un ventiseienne, originario di Agrigento ma residente ad Aragona, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

Il controllo stradale è scattato nei pressi di via Miramare. I carabinieri hanno fermato il veicolo e sottoposto il ragazzo a perquisizione. L’esito è stato positivo poiché sono saltate fuori le due cartucce e il ventiseienne non ha saputo giustificarne il possesso. Resta da capire cosa ci facesse con due proiettili. 

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