In auto con due cartucce calibro 22, denunciato ventiseienne a Porto Empedocle

Fermato ad un posto di blocco dai carabinieri viene sorpreso in possesso di due cartucce calibro 22. È successo a Porto Empedocle dove un ventiseienne, originario di Agrigento ma residente ad Aragona, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

Il controllo stradale è scattato nei pressi di via Miramare. I carabinieri hanno fermato il veicolo e sottoposto il ragazzo a perquisizione. L’esito è stato positivo poiché sono saltate fuori le due cartucce e il ventiseienne non ha saputo giustificarne il possesso. Resta da capire cosa ci facesse con due proiettili.