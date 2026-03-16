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In casa con 300 grammi di hashish e quasi 5 mila euro in contanti: arrestato 17enne

In manette un 17enne residente a Ribera, sequestrati 290 grammi di hashish e 4.800 euro in contanti

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

A Ribera, nel corso di un servizio di controllo del territorio denominato “Trinacria”, i Carabinieri della locale Tenenza, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) di Palermo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 17enne di origine tunisina, residente nel centro crispino e incensurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai militari mentre transitava a piedi in Piazza Giulio Cesare. Nel corso del controllo ha inizialmente consegnato spontaneamente una modica quantità di hashish, ma i successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire ulteriori 8 involucri in pellicola di alluminio contenenti complessivamente circa 9 grammi della medesima sostanza.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 290 grammi circa di hashish, suddivisi in ben oltre cento dosi e un panetto, nonché la somma in contanti di circa 4.800 euro, in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, il giovane è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza “Malaspina” di Palermo.

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