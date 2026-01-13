PRIMO PIANO

In casa con un chilo e mezzo di cocaina, arrestato disoccupato di Racalmuto 

In casa dell’indagato quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish e 2.650 euro in contanti

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Blitz antidroga a Racalmuto. La polizia ha arrestato un disoccupato del posto – Gioacchino Passalacqua, 46 anni – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle Volanti, a margine di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto in casa dell’indagato quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish e 2.650 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Le indagini, comunque, proseguono per ricostruire la rete di consumatori e acquirenti. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare anche 150 mila euro. 

