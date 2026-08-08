Licata

In fiamme capannone di un’azienda che vende piante a Licata, indagini 

Il rogo è avvenuto in via Torregrossa, a Licata. Lo stabile è di proprietà di un imprenditore sessantacinquenne

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

Sono in corso le indagini per accertare la natura dell’incendio che, nelle scorse sere, ha danneggiato il capannone di un’azienda che vende piante per la realizzazione di giardini sia privati che pubblici. Il rogo è avvenuto in via Torregrossa, a Licata. Lo stabile è di proprietà di un imprenditore sessantacinquenne del posto. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme dopo aver visto il fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto lavorare per circa due ore prima di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei carabinieri. Gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi sebbene da un primo sopralluogo effettuato non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

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