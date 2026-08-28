Licata

In fiamme l’auto di un agronomo a Licata, indagini 

L’automobile di proprietà di un agronomo sessantenne del posto è stata danneggiata da un incendio divampato nel quartiere balneare della Playa

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Licata. L’automobile di proprietà di un agronomo sessantenne del posto è stata danneggiata da un incendio divampato nel quartiere balneare della Playa. Le fiamme hanno carbonizzato una Fiat Panda.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Da un primo sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. La natura dell’incendio è comunque ancora da accertare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 

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