In fiamme l’auto di un operaio a Canicattì, forse incendio doloso 

Notte di fuoco a Canicattì. L’automobile di un operaio di venti anni è stata danneggiata da un incendio la cui natura è ancora da accertare. Il rogo è avvenuto nei pressi di via Ducenzio. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver notato fiamme e fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri. I pompieri hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. L’auto, una Lancia Lybra, ha riportato ingenti danni. Al via le indagini degli investigatori per accertare la causa del rogo. Al momento, sebbene non siano state trovate tracce di liquido infiammabile, non viene esclusa alcuna ipotesi compresa quella dolosa.