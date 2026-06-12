Canicattì

In fiamme l’auto di un operaio a Canicattì, forse incendio doloso 

L’automobile di un operaio di venti anni è stata danneggiata da un incendio la cui natura è ancora da accertare

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Canicattì. L’automobile di un operaio di venti anni è stata danneggiata da un incendio la cui natura è ancora da accertare. Il rogo è avvenuto nei pressi di via Ducenzio. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver notato fiamme e fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri. I pompieri hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. L’auto, una Lancia Lybra, ha riportato ingenti danni. Al via le indagini degli investigatori per accertare la causa del rogo. Al momento, sebbene non siano state trovate tracce di liquido infiammabile, non viene esclusa alcuna ipotesi compresa quella dolosa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Morto a 34 anni in un incidente sulla Licata-Gela, un indagato per omicidio stradale 
Apertura

Sorpresi a rubare 400 metri di cavi telefonici, due arresti a Palma di Montechiaro
Apertura

Agrigentino muore per un’emorragia cerebrale, moglie denuncia medici 
Apertura

Il figlio del boss di Favara e le tangenti alla Regione: 7 indagati 
di Gioacchino Schicchi

Si insedia Michele Sodano: ecco tutte le emergenze che attendono il nuovo sindaco
banner italpress istituzionale banner italpress tv