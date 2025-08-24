PRIMO PIANO

Incendio all’esterno di un’officina, danni ad autocarro e automobile: indagini 

Un incendio è divampato ieri mattina all’esterno di un’officina tra Grotte e Racalmuto

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un incendio è divampato ieri mattina all’esterno di un’officina tra Grotte e Racalmuto. Le fiamme, partite da una vicina aiuola, hanno danneggiato pesantemente un’auto e un autocarro lambendo anche un terzo mezzo pesante.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Racalmuto. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio. Al via l’attività investigativa per ricostruire quanto accaduto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

“Bloccati nel parcheggio dopo l’evento all’alba nella Valle dei Templi”, la denuncia di una cittadina 
Siracusa

Poliziotto colpito al volto da detenuto in carcere, il sindacato Sappe: “Ora basta”
Apertura

“Gestiva traffico di droga e ordinava attentati dalla cella”, James Burgio resta in carcere 
Apertura

L’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, altri 3 indagati restano in carcere 
Politica

Morto Luciano Ordile, una vita nella Dc e all’Ars
Cultura

Successo di “All’ombra del Caos” al Teatro dell’Efebo