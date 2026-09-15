Naro

Incidente sul lavoro a Naro, investito da camion in manovra: grave 19enne 

È accaduto nel piazzale di un'impresa agricola a Naro. Il 19enne è stato investito da un collega mentre faceva retromarcia con un camion

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un diciannovenne dipendente di un’azienda agricola di Naro si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Caltanissetta dopo essere stato travolto da un camion in manovra nel piazzale della struttura. È accaduto all’interno dell’impresa in contrada San Silvestro, in territorio di Naro. Il ragazzo, un diciannovenne residente a Racalmuto, ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo.

Lanciato l’allarme è stato immediatamente soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale Sant’Elia. Al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un collega del giovane si trovava al volante del camion quando, per cause ancora in corso di accertamento, non si sarebbe accorto del 19enne. Quest’ultimo si trovava nell’area scarico merci. Il conducente del camion, un trentasettenne, si è immediatamente fermato a prestare soccorso. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

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