Insulta e aggredisce l’ex compagna in strada, impiegato rischia di finire nei guai

Rischia una denuncia per maltrattamenti e lesioni un giovane impiegato agrigentino protagonista, l’altra sera, di un episodio violento a Porto Empedocle. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe insultato e poi anche aggredito l’ex compagna in strada mentre si trovava in compagnia del figlio. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La donna sarebbe caduta a terra insieme al bambino. Entrambi sono stati poi accompagnati all’ospedale di Agrigento dove alla mamma sono stati diagnosticati traumi giudicati guaribili in dieci giorni mentre al piccolo, per fortuna, niente. La polizia poco dopo ha rintracciato, identificato l’uomo e informato la Procura della Repubblica. Rischia una denuncia.