Irregolarità igienico sanitarie in una panineria: sanzioni per oltre 3 mila euro

Nell’ambito di un mirato servizio volto a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria nel settore alimentare, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente a quelli specializzati del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità, N.A.S. di Catania, hanno controllato una panineria etnica di via Caronda, con annesso deposito alimenti, gestita da un 27enne residente a Catania. Durante l’attività ispettiva sono state riscontrate diverse criticità sia sotto il profilo igienico-strutturale sia per quanto concerne l’applicazione delle procedure di autocontrollo.

Nel dettaglio, il controllo ha messo in luce evidenti carenze di pulizia, con accumuli di polvere e grasso derivanti da precedenti lavorazioni mai pulite, pareti con intonaco deteriorato e una pavimentazione danneggiata al punto da non consentire una corretta sanificazione. È emerso, inoltre, che il manuale di autocontrollo alimentare HACCP, che serve a garantire che un’attività alimentare lavori in modo sicuro e igienico, prevenendo rischi per la salute dei consumatori, non risultava aggiornato.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro, prescrivendo altresì all’esercente il ripristino delle condizioni igieniche e documentali previste dal settore alimentare.