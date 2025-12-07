Palermo

Ladri fanno saltare il Postamat, l’assalto è fallito

L'esplosione è stata così potente da scagliare detriti, pezzi di lamiera e plastica in un raggio di 10-15 metri.

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

 Dei ladri hanno cercato di scassinare il postamat allo Zen in via Gino Zappa a Palermo. Lo hanno fatto utilizzando dell’esplosivo per fare saltare in aria lo sportello bancomat. Un assalto in piena regola, pianificato con cura ma conclusosi con un nulla di fatto: nonostante la devastazione, il sistema di sicurezza ha retto e i banditi sono stati costretti a una fuga precipitosa a mani vuote. L’esplosione è stata così potente da scagliare detriti, pezzi di lamiera e plastica in un raggio di 10-15 metri. Nonostante il fragore che ha svegliato il quartiere nessuna segnalazione è pervenuta al 112. Indaga il commissariato di polizia di San Lorenzo.

Ladri fanno saltare il Postamat, l'assalto è fallito
