Ladri fanno saltare il Postamat, l’assalto è fallito

Dei ladri hanno cercato di scassinare il postamat allo Zen in via Gino Zappa a Palermo. Lo hanno fatto utilizzando dell’esplosivo per fare saltare in aria lo sportello bancomat. Un assalto in piena regola, pianificato con cura ma conclusosi con un nulla di fatto: nonostante la devastazione, il sistema di sicurezza ha retto e i banditi sono stati costretti a una fuga precipitosa a mani vuote. L’esplosione è stata così potente da scagliare detriti, pezzi di lamiera e plastica in un raggio di 10-15 metri. Nonostante il fragore che ha svegliato il quartiere nessuna segnalazione è pervenuta al 112. Indaga il commissariato di polizia di San Lorenzo.