Agrigento

Ladri in appartamento di pensionata a Fontanelle, rubati soldi 

I malviventi, probabilmente, hanno utilizzato la famosa chiave bulgara per accedere all’abitazione

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione la notte di Capodanno a Fontanelle, quartiere periferico a nord di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un appartamento, di proprietà di una pensionata, al quarto piano di un condominio nei pressi della sede della Posta.

Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via alcune banconote trovate all’interno di un cassetto. Il bottino è comunque esiguo e ammonterebbe a poche centinaia di euro. I malviventi, probabilmente, hanno utilizzato la famosa chiave bulgara per accedere all’abitazione. Sulla vicenda indaga la polizia. 

