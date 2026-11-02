Lavoratore in nero e carenze igienico-sanitarie, sanzionati due ristoranti 

La polizia locale di Agrigento ha eseguito diversi controlli nei confronti di attività commerciali – ristoranti, bar, tabaccherie – riscontrando numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro ma anche sotto il profilo dell’igiene. In particolare, gli agenti hanno sanzionato due ristoranti: uno nel centro della via Atenea e l’altro in periferia.

Nel primo caso è stata elevata una sanzione di 2 mila euro per l’assenza di alcune autorizzazioni; nel secondo, invece, la multa è stata più “salata” con un importo di 6 mila euro. La polizia locale, infatti, ha riscontrato la presenza di un lavoratore in nero ma anche carenze igienico-sanitarie e la presenza di alcuni presunti abusi edilizi. Controlli che si sono estesi anche agli immobili di proprietà comunale ma in affitto ai commercianti. Infine, una tabaccheria è stata sanzionato con 300 euro per aver esposto una tabella pubblicitaria occupando suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione.