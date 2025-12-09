Trapani

Libero dal servizio interviene su una rapina, arrestato

Si tratta di uno straniero 31 anni in Italia senza fissa dimora.

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Marsala hanno tratto in arresto per rapina uno straniero 31 anni in Italia senza fissa dimora.

Una 56enne Polacca in giro per il centro di Marsala veniva aggredita alle spalle da un uomo che strattonandola e sbattendola a terra gli rubava il cellulare per poi darsi alla fuga, un Carabiniere della Compagnia di Trapani presente sul posto, libero dal servizio, resosi conto dell’accaduto prestava soccorso alla donna e dato l’allarme alla centrale operativa si poneva immediatamente all’inseguimento,  il tempestivo intervento di un equipaggio radiomobile guidato dalle indicazione del collega libero dal serrvizio, permetteva di rintracciare e arrestare il rapinatore.

All’esito dell’udienza che ha convalidato l’arresto, per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

