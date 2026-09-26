Litiga con la moglie e la minaccia di morte davanti ai figli, denunciato 40enne

Un quarantenne di Campobello di Licata è stato denunciato per aver minacciato di morte la moglie in presenza dei figli piccoli. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione per una lite in famiglia. I militari dell’Arma hanno messo in sicurezza donna e figli. Attivato immediatamente il “codice rosso”, un protocollo che mira a tutelare le vittime di violenza domestica. Madre e figli sono stati trasferiti in una località protetta. Nei confronti dell’uomo, invece, è scattata una denuncia a piede libero. Alla base del litigio ci sarebbero stati futili motivi.