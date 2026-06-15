Agrigento

Maltempo, oggi allerta gialla ad Agrigento

Possibili rovesci o temporali per la giornata di domani 16 giugno

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

 La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, 16 giugno 2026. Il livello di allerta a, per la giornata di domani ad Agrigento è di colore giallo.

Le piogge saranno da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulla Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le massime saranno elevate sulle zone pianeggianti e sulle valli interne.

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