“Manifestarono contro tendopoli a Lampedusa”: assolti vicesindaco, ex sindaco e attivista 

Il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto depenalizzato dal nuovo “pacchetto” sicurezza varato dal Governo. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Stefano D’Amico, ha assolto tre persone dall’accusa di aver promosso e organizzato una manifestazione a Lampedusa contro l’ipotesi (dell’epoca) di allestire una tendopoli di migranti.

Si tratta del vicesindaco Attilio Lucia, dell’ex sindaco dell’isola, Salvatore Martello, e dell’attivista Giacomo Sferlazzo, coordinatore del movimento politico-culturale “Pelagie Mediterranee”. I loro difensori, gli avvocati Leonardo Marino,Vincenzo Caponnetto, Nicola Grillo e Giuseppe Grillo, avevano impugnato il decreto penale con il quale era stata disposta la condanna a quaranta giorni di arresto. La vicenda risale alla protesta di piazza organizzata nel settembre 2023 quando i tre, secondo l’accusa, manifestarono contro l’ipotesi del governo di allestire una tendopoli di migranti sull’isola.

LE DICHIARAZIONI DEL VICESINDACO ATTILIO LUCIA: “HO DIFESO LA MIA TERRA, LA MIA VITA”

“Nel settembre del 2023 ero in prima linea, con la fascia tricolore, insieme alla mia gente, per dire NO alla realizzazione di una tendopoli per migranti sulla nostra isola. Non ero lì per cercare visibilità. Ero lì perché Lampedusa è casa mia, è la mia terra, è la mia vita. E quando senti che la tua terra ha bisogno di te, non puoi voltarti dall’altra parte. Per quella manifestazione sono stato denunciato e ho dovuto affrontare un procedimento penale. Oggi il Tribunale di Agrigento mi ha assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Voglio ringraziare il Governo nazionale che, con il nuovo Decreto Sicurezza, ha rafforzato le misure contro le condotte violente e, allo stesso tempo, ha depenalizzato il mancato preavviso delle manifestazioni, consentendo anche la conclusione di questa vicenda giudiziaria. Perché c’è una differenza tra chi usa la violenza e chi scende in piazza per far sentire la voce della propria comunità. Un ringraziamento di cuore va a Maria Caponnetto, Vincenzo Caponnetto e Francesco D’Ascoli, per il sostegno e la vicinanza in questi anni. Ma soprattutto voglio ringraziare tutti i lampedusani che quel giorno erano in piazza e che, ogni giorno, continuano ad amare e difendere questa terra. NON MI SONO MAI TIRATO INDIETRO. E NON LO FARÒ MAI.Sono sempre stato in prima linea per Lampedusa, anche quando questo ha significato espormi personalmente, affrontare critiche, denunce e sacrifici.Perché chi ama davvero la propria isola non può limitarsi alle parole.E lo dico con tutto il cuore: se tornassi indietro, rifarei tutto. Anche altre mille volte. Anche a costo di essere denunciato altre centomila volte.Perché Lampedusa merita rispetto. I lampedusani meritano rispetto. E io continuerò a metterci la faccia, la voce e soprattutto il cuore”, dichiara a margine della sentenza di assoluzione il viceSindaco di Lampedusa, Attilio Lucia.