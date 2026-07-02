Maxi rissa nei luoghi della movida, emessi 4 Daspo Willy

Prosegue senza sosta l’attività della Questura di Agrigento, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di violenza connessi alla movida e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree maggiormente interessate dall’aggregazione giovanile. Nei giorni scorsi, il Questore Tommaso Palumbo ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.), ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, il cosiddetto “D.A.Spo Willy”, nei confronti di altrettanti giovani ritenuti responsabili di una violenta rissa verificatasi nella notte dell’11 aprile scorso in via Licata a Sciacca, nei pressi di diversi esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento.

Le indagini svolte dai militari della locale Stazione Carabinieri, anche attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata, hanno consentito di ricostruire le concitate fasi dell’episodio, che ha visto contrapporsi due distinte fazioni, affrontatesi con pugni e calci in una zona particolarmente frequentata da giovani e avventori. Secondo quanto accertato, la violenta colluttazione, presumibilmente originata da futili motivi, coinvolgeva inizialmente tre soggetti, per poi estendersi con l’intervento di un quarto giovane in supporto di uno dei contendenti. I partecipanti si colpivano reciprocamente, dimostrando totale incuranza per la presenza di numerose persone che, in quel momento, affollavano l’area esterna dei locali della zona. Nella medesima nottata, a distanza di poche ore dai fatti, veniva inoltre incendiata dolosamente l’autovettura di uno dei soggetti coinvolti nella rissa, circostanza che ha ulteriormente evidenziato il clima di tensione generatosi a seguito dell’episodio. Le risultanze investigative acquisite dall’Arma dei Carabinieri, successivamente valutate e istruite dal personale della Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, hanno consentito l’adozione dei provvedimenti di prevenzione nei confronti dei quattro giovani coinvolti. In particolare, ai destinatari è stato vietato l’accesso e lo stazionamento nell’area interessata dagli eventi e nelle sue immediate adiacenze, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, per periodi compresi tra uno e due anni. L’adozione dei provvedimenti in argomento si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative poste in essere dalla Questura per prevenire e contrastare ogni forma di violenza urbana e garantire la fruizione in sicurezza degli spazi pubblici e dei luoghi della movida cittadina.