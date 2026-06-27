Palermo

Morta Francesca Mannina, è la seconda vittima siciliana del terremoto in Venezuela

È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa. La donna era originaria di Balestrate

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. La donna era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo ieri. A dare la notizia lo zio Davide Emma sui social. “Addio, nipotina dal cuore immenso – scrive su Fb -. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e augurare il bene. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all’ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne”.

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