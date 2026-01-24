Ragusa

Nascondeva la cocaina in buste sottovuoto: arrestato 25enne

Dopo la convalida d'arresto il giovane è stato posto agli arresti domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un giovane 25enne residente a Pozzallo, gravemente indiziato di aver detenuto una quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, i militari hanno controllato un giovane residente a Pozzallo, dal momento che lo stesso sin dai primi momenti si era mostrato stranamente agitato e nervoso. Il suo atteggiamento insospettiva i Carabinieri che hanno approfondito minuziosamente le operazioni di perquisizione in tutti i luoghi dell’abitazione e delle pertinenze: queste hanno portato al ritrovamento di circa 50 grammi di cocaina, occultati sotto la sella del suo motorino, suddivisi in piccole porzioni contenute e sigillate in buste sottovuoto, appositamente confezionate e pronte alla vendita, oltre che di un bilancino di precisione utilizzato per pesare la sostanza stupefacente e di una macchina per il sottovuoto, nascosti nei ripiani dei mobili della cucina.

Il giovane è stato pertanto arrestato in flagranza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Quest’ultima, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto per l’uomo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

