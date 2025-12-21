Non si ferma all’alt dei carabinieri, bloccato dopo inseguimento: era senza patente 

Non si ferma all’alt dei carabinieri, impegnati in un controllo stradale, innescando un pericoloso inseguimento per le vie della città. È successo a Licata dove un trentenne è stato bloccato al termine di una improbabile ma pericolosa fuga.

L’uomo, dai successivi controlli, è risultato sprovvisto della patente. La carta di circolazione, infatti, gli era stata revocata. Per questo motivo è stato denunciato alla procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.