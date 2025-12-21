Licata

Non si ferma all’alt dei carabinieri, bloccato dopo inseguimento: era senza patente 

È successo a Licata dove un trentenne è stato bloccato al termine di una improbabile ma pericolosa fuga

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Non si ferma all’alt dei carabinieri, impegnati in un controllo stradale, innescando un pericoloso inseguimento per le vie della città. È successo a Licata dove un trentenne è stato bloccato al termine di una improbabile ma pericolosa fuga.

L’uomo, dai successivi controlli, è risultato sprovvisto della patente. La carta di circolazione, infatti, gli era stata revocata. Per questo motivo è stato denunciato alla procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

È morto Giovanni Farruggia, una vita dedicata al sindacato: aveva 73 anni
Catania

Maxi-sequestro di 2 milioni di capi di abbigliamento contraffatti (ft – vd)
Sciacca

Nuovi giudici a Sciacca, Procura al completo
Agrigento

La Direzione strategica dell’ASP di Agrigento approva la mappatura degli incarichi dirigenziali
Agrigento

FAI, Bruno Carapezza nuovo capo delegazione Agrigento
Ultime Notizie

Aeroporto Catania, via ai lavori per la demolizione del Terminal Morandi
banner italpress istituzionale banner italpress tv