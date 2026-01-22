Ribera

 Nuova Tac a Ribera, La Rocca Ruvolo: “simbolo di un ospedale che guarda al futuro”

Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, già presidente della commissione Salute, a proposito dell’attivazione del nuovo strumento diagnostico.

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

“L’inaugurazione della nuova Tac di ultima generazione all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera rappresenta un passo importante per la sanità del territorio e per tutti i cittadini del comprensorio. È il segno concreto di un presidio che non solo resta aperto, ma si rafforza e si rinnova”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, già presidente della commissione Salute, a proposito dell’attivazione del nuovo strumento diagnostico.

“La nuova Tac – aggiunge La Rocca Ruvolo – è frutto di un investimento pensato negli anni difficili della pandemia, quando si decise di puntare sulla riqualificazione dell’ospedale di Ribera, anziché sulla sua chiusura. Con il decreto ministeriale 77 del 2022, dove trovarono spazio le proposte della commissione Salute dell’Ars di cui era presidente, si avviò un percorso di potenziamento che continua a dare i suoi frutti. Allora si scelse di investire non solo nella ristrutturazione complessiva del presidio, ma anche nel rinnovamento dei reparti e delle attrezzature sanitarie”.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento – aggiunge – al direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per il lavoro svolto nella ristrutturazione del reparto di Radiologia e per l’impegno costante nel migliorare la qualità dei servizi. La nuova Tac è uno strumento fondamentale per la diagnosi e la cura, che consentirà di offrire prestazioni più rapide, precise e sicure ai cittadini di Ribera e del comprensorio”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

dalla Regione

Maltempo: Confimprenditori, Meloni dichiari lo stato di emergenza 
Ribera

 Nuova Tac a Ribera, La Rocca Ruvolo: “simbolo di un ospedale che guarda al futuro”
Trapani

Non si ferma all’alt dei carabinieri, era al volante sotto effetto di stupefacenti
Agrigento

Libero Consorzio: accordo su aumento ore, concorsi e riqualificazione
Ultime Notizie

Maui, Ares e Orso fiutano droga, armi e munizioni, denunciato 18enne
Caltanissetta

Bimba ingerisce i farmaci della mamma, ricoverata in terapia intensiva 
banner italpress istituzionale banner italpress tv