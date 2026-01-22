 Nuova Tac a Ribera, La Rocca Ruvolo: “simbolo di un ospedale che guarda al futuro”

“L’inaugurazione della nuova Tac di ultima generazione all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera rappresenta un passo importante per la sanità del territorio e per tutti i cittadini del comprensorio. È il segno concreto di un presidio che non solo resta aperto, ma si rafforza e si rinnova”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, già presidente della commissione Salute, a proposito dell’attivazione del nuovo strumento diagnostico.

“La nuova Tac – aggiunge La Rocca Ruvolo – è frutto di un investimento pensato negli anni difficili della pandemia, quando si decise di puntare sulla riqualificazione dell’ospedale di Ribera, anziché sulla sua chiusura. Con il decreto ministeriale 77 del 2022, dove trovarono spazio le proposte della commissione Salute dell’Ars di cui era presidente, si avviò un percorso di potenziamento che continua a dare i suoi frutti. Allora si scelse di investire non solo nella ristrutturazione complessiva del presidio, ma anche nel rinnovamento dei reparti e delle attrezzature sanitarie”.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento – aggiunge – al direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per il lavoro svolto nella ristrutturazione del reparto di Radiologia e per l’impegno costante nel migliorare la qualità dei servizi. La nuova Tac è uno strumento fondamentale per la diagnosi e la cura, che consentirà di offrire prestazioni più rapide, precise e sicure ai cittadini di Ribera e del comprensorio”.