Paura sul volo Lampedusa-Catania, scatta atterraggio di emergenza 

Attimi di tensione sul volo Dat DX1846 decollato da Lampedusa e diretto a Catania. L’aereo, un Atr42 sostitutivo di un Atr72 fermo per manutenzione, è rientrato in pista pochi minuti dopo il decollo perché si è accesa la spia dell’incendio. A bordo del velivolo viaggiavano 48 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

Il comandante ha attivato le procedure d’emergenza previste dal protocollo per invertire la rotta. Atterrato in aeroporto, il mezzo è stato subito circondato da 5 veicoli dei vigili del fuoco e da un’ambulanza. L’atterraggio è stato eseguito in sicurezza e nessuno s’è fatto male. L’aeromobile è rimasto fermo sulla pista per consentire i necessari rilievi tecnici da parte della Dat (Danish Air Transport) e delle autorità e questo ha temporaneamente congestionato le aree di sosta dello scalo, provocando piccoli ritardi ai voli programmati. La compagnia aerea per riproteggere i passeggeri ha spostato da Pantelleria a Lampedusa un aeromobile: una parte dei 48 passeggeri partirà entro oggi, gli altri domani.