Palma di Montechiaro

Picchiato nei pressi di un locale a Palma di Montechiaro, 35enne in ospedale 

Un trentacinquenne del posto è finito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con un trauma cranico e lesioni sparse

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Aggredito e picchiato con calci e pugni da più persone nei pressi di un locale. È avvenuto nelle scorse sere in corso Odierna, a Palma di Montechiaro. Un trentacinquenne del posto è finito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con un trauma cranico e lesioni sparse ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto una discussione con altre persone che lo hanno accerchiato e colpito ripetutamente lasciandolo a terra. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza con gli operatori del 118 che sono intervenuti sul posto e hanno trasferito in ospedale il malcapitato. I motivi alla base dell’aggressione sono ancora poco chiari. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sequestra imprenditore e chiede riscatto per liberarlo, 50enne arrestato a Casteltermini 
Apertura

La droga di Villaseta ai boss mafiosi di Palermo: chiesta condanna per Capraro e Licata 
Agrigento

L’appalto “truccato” della Mosella: imprenditori non rispondono, direttore dei lavori sì
Agrigento

Asp di Agrigento, in arrivo un commissario straordinario dopo il terremoto giudiziario 
Agrigento

Rompono sigilli di locale sequestrato e minacciano il vigile: denunciati
banner italpress istituzionale banner italpress tv