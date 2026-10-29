Porto Empedocle in dissesto finanziario, l’opposizione: “Gli atti parlano chiaro”

“Adesso è ufficiale: il Comune di Porto Empedocle è precipitato nel dissesto finanziario. Il termine perentorio del 27 ottobre per la presentazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è scaduto nel silenzio totale dell’Amministrazione Comunale, decretando il fallimento politico e amministrativo della giunta guidata dal Sindaco”. Così in una nota i consiglieri comunali di opposizione, Salvatore Ersini, Di Francesco Gerlando, Traina Antonino, Nuara Melania, Grassonelli Giuseppe, Sanfilippo Carmelo, che avevano espresso chiaramente e a più riprese, in aula e a mezzo stampa che “questa amministrazione stava conducendo la città verso il baratro contabile.

“Abbiamo atteso fino all’ultimo minuto che il Sindaco o la sua giunta venissero in Consiglio Comunale a riferire, a presentare numeri reali, atti ufficiali e una proposta concreta di risanamento. Ma il Sindaco ha scelto la via del silenzio e dell’inerzia, lasciando scadere i termini di legge senza muovere un dito. Gli atti parlavano chiaro già da giorni, continuano i consiglieri. “Le ripetute e gravissime segnalazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e le pesanti diffide formali notificate dal Segretario Generale avevano messo a nudo una realtà drammatica: Mancanza assoluta di dati contabili certi e omessa formalizzazione del riaccertamento dei residui; Spese correnti non coperte per oltre 900.000 euro all’anno (tra utenze e servizi sociali per le fasce deboli); Previsioni di entrata del tutto fittizie, sostenute da alienazioni immobiliari “fantasma” prive di qualsiasi stima o perizia reale. Il Sindaco, sottolineano i consiglieri di opposizione, ha preferito ignorare i campanelli d’allarme, nascondere la verità ai cittadini e far finta che tutto andasse bene, fino al triste epilogo di queste ore. Le conseguenze di questo disastro amministrativo ricadranno purtroppo sull’intera cittadinanza empedoclina, sui lavoratori, sulle imprese e sui servizi essenziali per la comunità. Di fronte a questo disastro e all’avvio della procedura di dissesto e di scioglimento del Consiglio Comunale, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità di fronte alla città e alle autorità competenti, verso cui abbiamo già inoltrato formale esposto. Porto Empedocle merita verità, trasparenza e un’amministrazione capace ed all’altezza della stabilità di questo paese”, hanno concluso nella nota.