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Parigi premia l’ingegnere Ignazio Arces: Silver Stevie Award per il manager di origini canicattinesi

​Per Arces si tratta della terza affermazione consecutiva agli Stevie Awards

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

​Prestigioso riconoscimento internazionale per l’ingegnere di origini canicattinesi Ignazio Arces, che a Parigi ha conquistato il Silver Stevie Award nella categoria “Maverick of the Year”. Il premio gli è stato conferito oggi presso il Pullman Paris Montparnasse in occasione della 23ª edizione degli International Business Awards.
​La giuria ha premiato il manager e saggista per la sua leadership e la capacità di guidare le trasformazioni industriali e la transizione energetica con coraggio e responsabilità.
​Per Arces si tratta della terza affermazione consecutiva agli Stevie Awards, dopo il Bronze del 2024 per la sostenibilità e il Silver del 2025 come Culture Transformation Leader of the Year.
​Ingegnere con oltre 25 anni di carriera manageriale nel settore energetico e una formazione tra il MIT Sloan di Boston e l’IMD di Losanna, Arces affianca all’attività aziendale un’intensa ricerca come divulgatore e saggista, con pubblicazioni su riviste internazionali dedicate al rapporto tra leadership, cultura e identità.

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