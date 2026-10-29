Parigi premia l’ingegnere Ignazio Arces: Silver Stevie Award per il manager di origini canicattinesi
Per Arces si tratta della terza affermazione consecutiva agli Stevie Awards
Prestigioso riconoscimento internazionale per l’ingegnere di origini canicattinesi Ignazio Arces, che a Parigi ha conquistato il Silver Stevie Award nella categoria “Maverick of the Year”. Il premio gli è stato conferito oggi presso il Pullman Paris Montparnasse in occasione della 23ª edizione degli International Business Awards.
La giuria ha premiato il manager e saggista per la sua leadership e la capacità di guidare le trasformazioni industriali e la transizione energetica con coraggio e responsabilità.
Per Arces si tratta della terza affermazione consecutiva agli Stevie Awards, dopo il Bronze del 2024 per la sostenibilità e il Silver del 2025 come Culture Transformation Leader of the Year.
Ingegnere con oltre 25 anni di carriera manageriale nel settore energetico e una formazione tra il MIT Sloan di Boston e l’IMD di Losanna, Arces affianca all’attività aziendale un’intensa ricerca come divulgatore e saggista, con pubblicazioni su riviste internazionali dedicate al rapporto tra leadership, cultura e identità.