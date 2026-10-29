Intervengono per lite tra padre e figlia, in casa trovato un fucile clandestino: denunciato

Un uomo di Acireale di 69 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato in quanto trovato in possesso di un fucile da caccia con matricola abrasa e con evidenti difformità nella matricola della relativa canna. L’arma clandestina è stata sequestrata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, a seguito di un intervento effettuato nell’abitazione dell’uomo scaturito per riportare la calma dopo un’accesa lite per diffidi familiari tra lui e la figlia.

I due sarebbero giunti a discutere animatamente per ragioni legate allo stato di tossicodipendenza della donna. Pertanto, a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei componenti del nucleo familiare, i poliziotti hanno provveduto a ritirare, in via cautelare, le armi e le munizioni regolarmente denunciate dall’uomo. Agli agenti del Commissariato sono stati consegnati un fucile da caccia, unitamente ad una canna intercambiale, il libretto di licenza del porto fucile per uso caccia e 503 cartucce. Nelle fasi delle successive verifiche da parte dei poliziotti per risalire all’esatta corrispondenza matricolare dei beni ritirati, il personale dell’ufficio Polizia Amministrativa del Commissariato ha sottoposto il fucile ad un accertamento tecnico, effettuato da specialisti, comparandolo con un analogo modello. Preliminarmente, si è proceduto ad un delicato intervento meccanico diretto a rimuovere lo strato superficiale di vernice nera presente sulla carcassa. Tale operazione ha fatto emergere soltanto la punzonatura della fabbrica costruttrice, non rivelando alcun numero di matricola nell’area sottostante destinata proprio a questa informazione fondamentale.

Nello stesso tempo, la canna montata sul fucile ha riportato un numero di matricola difforme rispetto ai dati riportati nella denuncia di detenzione dell’arma, esibita dal 69enne e acquisita dai poliziotti. Alla luce degli esiti dei rilievi, l’uomo è stato convocato in Commissariato dove ha ammesso alcuni interventi di alterazione dell’arma e la mancata comunicazione della detenzione della canna del fucile. Pertanto, il 69enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di arma e canna clandestina ed alterazione della matricola, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.