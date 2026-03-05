Palermo

Precipita da un lucernaio di un’attività commerciale, grave operaio di 40 anni

L'uomo, ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 40anni è precipitato da un lucernaio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato sottoposto a una TAC. Ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non desterebbero al momento preoccupazioni per la sopravvivenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era portato sul tetto della struttura per verificare la presenza di un’infiltrazione d’acqua, quando ha perso l’equilibrio ed è rovinato giù attraverso il lucernaio, piombando nel salone espositivo dell’attività commerciale da un’altezza superiore ai cinque metri.

Nonostante la violenza della caduta, l’operaio non ha mai perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e le forze di polizia.

